«Газпром» и CNPC подписали документ о поставках газа в Китай «Газпром» и CNPC подписали технический документ, регламентирующий поставки газа по «дальневосточному» направлению

Фото: Jiang Wenyao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Газпром» и нефтегазовая корпорация Китая CNPC подписали техническое соглашение о поставках российского газа в КНР по «дальневосточному» маршруту, пишет ТАСС. Документ вступил в силу после появления в нем подписей заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуана Юнчжана. Мероприятие состоялось в ходе ПМЭФ-2022 посредством видео-конференц-связи.

«Газпром» и CNPC подписали техническое соглашение по «дальневосточному» маршруту поставок российского газа в Китай. В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок, — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер заявил в ходе ПМЭФ-2022, что компания увеличила количество поставляемого газа в Китай за пять месяцев на 67,5%. Он подчеркнул, что спрос на природный газ в Китае в период с 2011 по 2021 год обеспечил 32% роста всего мирового спроса. Средний прирост потребления газа за последние пять лет в Китае, по его словам, составил 22 млрд куб. м.