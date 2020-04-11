ГАЗ с 13 апреля возобновит работу основных производств

https://static.news.ru/photo/400255f8-7c02-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие «Группы ГАЗ») с 13 апреля возобновит производство автомобилей.

Компания с 30 марта остановила производство на своих предприятиях после выхода указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Позднее руководство усилило меры профилактики коронавируса и с 6 апреля вновь открыло Ярославский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и отдельные производства Ликинского автобусного завода.

По словам представителя «Группы ГАЗ», перед открытием на Горьковском автозаводе были также приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности работников, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что работа практически всех предприятий приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля в связи с распространением коронавируса.