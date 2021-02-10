С «дочки» H&M взыскали 3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/e0f0ac7c-6bb6-11eb-b382-96000091f725_660.jpg Фото: hm.com

Российскую «дочку» шведской сети H&M заподозрили в уклонении от уплаты таможенных платежей. Причём речь идёт об особо крупном размере. В бюджет государства уже взыскано 3 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

Производство открыто по итогам выездной проверки, которая была проведена Центральным таможенным управлением ещё в 2019 году, сообщили в пресс-службе ФТС. Речь идёт о дочерней структуре известного бренда ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц».

В ведомстве уточнили, что дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ было возбуждено в декабре 2020 года. Как следует из материалов, «дочка» H&M не включила в декларацию за период с 2016 по 2019 год часть лицензионных сборов, предназначавшихся шведской материнской фирме.

H&M — одна из крупнейших в Европе сетей по продаже одежды. Дочерние компании фирмы работают более чем в 70 странах. В разные годы мировые СМИ неоднократно сообщали о проявлениях дискриминации к рабочим швейных заводов. Претензии были разные — от использования детского труда до мизерной оплаты и несоблюдения мер безопасности.

В России насчитывается 155 магазинов сети H&M. В 2020 году их совокупный объём продаж составил 55,1 млрд рублей ($745 млн), передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Испании экстрадировали в РФ совладельца предприятия по продаже скутеров и снегоходов. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Ущерб от действий бизнесмена оценивается в 3 млрд рублей.