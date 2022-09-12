FT: президент Индонезии Видодо допустил импорт нефти из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Индонезии обсуждают возможность налаживания импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times. По его словам, Индонезия может последовать примеру Индии и Китая, которые смогли нарастить закупки за счет скидки на российскую нефть.

Журналисты поинтересовались у главы государства, будет ли Джакарта закупать российскую нефть. В ответ на это Видодо заявил, что правительство «обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа». Он также добавил, что наращивание закупок поможет России компенсировать значительную часть потерь от сокращения поставок в Европу.

Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна и она дает лучшую цену, конечно, [мы будем закупать у нее энергоносители], — сказал он.

Как отмечает газета, Индонезия уже много лет не импортировала нефть из России в значительных объемах. При этом закупка топлива по цене выше предела, установленного странами G7, может сделать страну уязвимой для санкций США.

Ранее Минфин США сообщил, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. А с 5 февраля 2023 года он распространится на другие нефтепродукты. При этом страны, сознательно закупающие у России нефть выше лимита, могут подпасть под санкции, а американское эмбарго на закупки российской нефти останется в силе и после введения потолка.