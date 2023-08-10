Российский бизнес использует заключенных в борьбе с нехваткой кадров ФСИН сообщила об огромном спросе бизнеса на труд осужденных

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У российского бизнеса есть высокий спрос на труд заключенных, сообщили во ФСИН, отвечая на запрос «Ведомостей». Сейчас более 26 000 осужденных к принудительным работам трудятся в 1700 организациях. Также трудоустроены еще несколько тысяч осужденных из колоний-поселений, в 2022 году их было около 9300 человек.

В службе отметили, что практика привлечения к принудительным работам расширяется и позволяет эффективно устранять «дефицит трудовых ресурсов».

Проблем с трудоустройством осужденных к принудительным работам не возникае. Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей — по итогам 2022 года охват трудом таких осужденных составил 99%, — уведомили во ФСИН.

Осужденных привлекают к принудительным работам в соответствии с трудовым законодательством за несколькими исключениями, на них не пытаются получить прибыль, заверили во ФСИН. В ней назвали такой труд «средством исправления и важнейшим элементом трудового воспитания и профессионального обучения».

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев предлагали ввести штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.