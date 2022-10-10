Французская сеть «Иль де Ботэ» возобновляет работу в России «Ведомости»: магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» возобновляют работу в России

Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Магазины французской сети «Иль де Ботэ» возобновляют работу в России. Сеть по продаже косметики и парфюмерии откроет точки на месте магазинов бренда Sephora, сообщают «Ведомости».

Магазины «Иль де Ботэ» возобновят работу с 10 октября. Эту информацию подтвердил газете представитель сети. Он добавил, что флагманский магазин Sephora уже сменил вывеску, ребрендинг остальных торговых точек планируется завершить до конца января 2023 года.

В июле СМИ сообщали, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст местному генеральному директору свои 88 магазинов под брендом «Иль де Ботэ». Сеть появилась на российском рынке в 2016 году. Сейчас российский бизнес выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Сделка по покупке магазинов была завершена 7 октября.

Сам Дроздов сообщил изданию, что «Иль де Ботэ» будет работать как автономная компания со стабильным финансовым положением. Сеть после почти семимесячной приостановки запускается с тем же товарным запасом, который у нее имелся в начале года.

Ранее южнокорейская компания Samsung опровергла слухи о возвращении на российский рынок — поставки в ближайшем будущем все так же будут приостановлены. Официально Samsung не принимала решения вновь запустить поставки в Россию.