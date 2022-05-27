Forbes рассказал о будущем «Яндекса» в России Forbes: руководство «Яндекса» собирается развивать бизнес в России

Фото ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Руководство компании «Яндекс» намерено развивать бизнес в России, поскольку здесь живёт большинство её сотрудников. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на письмо руководства компании, которое было опубликовано в закрытом Telegram-канале.

Как отмечает издание, в сообщении говорится, что основной бизнес "Яндекса«.находится в России и странах СНГ.

У нас здесь много планов по тому, как развиваться. Мы — коллектив из 18 тысяч сотрудников, большинство из нас живет и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира, — говорится в тексте сообщения.

Также forbes отмечает, что компания не планирует ражикально менять свои приоритеты, несмотря на то, что «поменялся контекст». Не исключается при этом появление новых офисов в других странах — это произойдёт, если в каком-либо регионе будет хорошо развиваться бизнес или там окажутся ценные специалисты.

По данным РИА Новости, данное письмо было написано бывшим управляющим директором группы компаний «Яндекс» Тиграном Худавердяном.

Ранее израильская экономическая газета Calcalist сообщила, что руководство «Яндекса» имеет планы релокации компании. По информации издания, генеральный директор ГК «Яндекс» Аркадий Волож якобы хочет вывезти в Тель-Авив «сотни разработчиков и инженеров». Письмо об этом он направил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и некоторым членам кабмина, написала газета.