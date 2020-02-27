https://static.news.ru/photo/ec052d42-599f-11ea-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Veeam

Российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, в январе продавшие за $5 миллиардов стартап Veeam Sortware, не смогли увеличить личные состояния до миллиардных. Журнал Forbes пересчитал считать россиян долларовыми миллиардерами, пересчитав доходы от сделки.

По уточнённым данным, живущий в США Тимашев разбогател с $630 до $680 миллионов, а состояние налогового резидента Швейцарии Баронова достигло $770 миллионов.

Оказалось, что по условиям сделки 10% доли предпринимателей в стартапе перешло в опционный пул для ключевых сотрудников. <...> С полученных [каждым] $900 миллионов придётся заплатить налоги, — пишет РБК.

Veeam Sortware появилась в 2006 году. Компания разрабатывает программы для резервного копирования данных и мониторинга виртуальных сред VMware и Hyper-V. Программное обеспечение Veeam Sortware помогает оптимизировать расходование вычислительных мощностей.

Как писал NEWS.ru, в январе Forbes включил Тимашева и Баронова в список миллиардеров. До продажи Veeam Sortware их состояния оценивали в $700–950 миллионов.