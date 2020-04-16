Forbes назвал шесть богатейших женщин России

https://static.news.ru/photo/baf014d2-7fe8-11ea-9a91-fa163e074e61_660.jpg Елена Батурина Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Журнал Forbes обновил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов. В нём оказались шесть женщин.

Самой богатой женщиной России является вдова экс-мэра Москвы Юрий Лужкова Елена Батурина. Её состояние оценивается в $1,3 млрд. На втором месте основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $1 млрд. Третье место у совладелицы «Черкизова» Лидии Михайловой — $900 млн.

На четвёртом и пятом месте находятся инвестор Елена Рыболовлева — $600 млн и акционер «Прогресса» Ольга Белявцева — $500 млн, соответственно. На шестом меcте Лилия Ротенберг, которая владеет TPS Real Estate. Её состояние оценивается в почти $500 млн, сообщается на сайте русской версии Forbes.

NEWS.ru писал, что в 2019 году состояние самых богатых бизнесменов в России снизилось на $40 млрд. Оно составляет $456 млрд. Самым богатым бизнесменом по итогам 2019 года стал глава «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние составляет $19,7 млрд.