Названы 10 самых разбогатевших в 2022 году российских миллиардеров Forbes: в 2022 году больше всех в России разбогатели миллиардеры Кантор, Мильнер и Гурьев

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вячеслав Кантор

Больше всех из миллиардеров в 2022 году разбогатели владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор, экс-член совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев и его семья, а также владелец инвестфонда DST Global Юрий Мильнер, следует из рейтинга Forbes. Их состояние суммарно выросло на $12 млрд.

Два самых везучих бизнесмена: Вячеслав Кантор и Андрей Гурьев разбогатели после того, как мировой рост цен на удобрения повысил котировки принадлежащих им пакетов акций в «Акроне» и «Фосагро». А замыкает тройку Юрий Мильнер, рост состояния которого обусловлен успешным годом для фондов, находящихся под его управлением, — говорится в рейтинге.

Согласно рейтингу Forbes, в десятку лидеров вошли основатель компании «Еврохим» Андрей Мельниченко (его состояние увеличилось на $2,1 млрд, до $27,5 млрд), заместитель председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков (+$1,6 млрд, до $5,8 млрд), владелец рыболовецкого холдинга «Норебо» Виталий Орлов (+$0,89 млрд, до $1,9 млрд), председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых (+$0,5 млрд, до $1,8 млрд), владелец фармацевтического холдинга «Протек» Вадим Якунин (+$0,49 млрд, до $1,5 млрд), а также владелец долей активов в группе «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев (+$0,4 млрд, до $1,7 млрд).

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших российских миллиардеров. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов возглавил топ потерявших средства предпринимателей. По данным журнала, его состояние сократилось на $11,1 млрд — до $18,4 млрд.