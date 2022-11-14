Forbes назвал самую выгодную франшизу в России Forbes: Fix Price — самая выгодная франшиза в России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сеть магазинов формата «фиксированной цены» Fix Price является самой выгодной франшизой в России, следует из опубликованного рейтинга Forbes. Эксперты оценили инвестиции в открытие точки в 5,8 млн рублей.

На втором месте по выгодности оказалась «Додо Пицца». Уточняется, что инвестиции в открытие такой франчайзинговой точки составят в среднем 22 млн рублей. "Бронзу" забрал Fit Service. Инвестиции для франчайзинговой точке — 6,3 млн рублей. Среди франшиз с вложением ресурсов в точку до пяти млн рублей лидирует лабораторная служба «Хеликс», а до миллиона рублей — детская кибершкола KIBERone.

При этом самой популярной франшизой, по данным экспертов, стал сервис Ozon. В период с января по сентябрь 2022 года под его вывеской открылось 2650 партнерских пунктов выдачи заказов. На втором месте стоит сеть продуктовых магазинов «Авокадо» — за аналогичный период она расширилась на 1230 новых магазинов.

Самой невостребованной стала франшиза электронного справочника 2GIS. В 2022 году под этим брендом никто не захотел открыть партнерский бизнес.

В сентябре сообщалось, что чистая прибыль компании Fix Price сократилась почти в два раза. По словам директор сети Дмитрия Кирсанова, причинами этого стали рост продаж и расширение сети магазинов.