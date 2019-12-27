https://static.news.ru/photo/68edf3c4-2882-11ea-afe2-fa163e074e61_660.jpg Леонид Михельсон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидером по росту благосостояния среди российских миллиардеров с 2010 года стал совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. За последнее десятилетие более других разбогатели также Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.

Список самых разбогатевших миллиардеров десятилетия возглавляет Леонид Михельсон. С 2010 года его состояние выросло на $22,6 млрд — с $4,4 млрд до $27 млрд, — сообщает Forbes.

На втором месте рейтинга — ещё один акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадий Тимченко, его благосостояние выросло на $20,8 млрд. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин обогатился на $13,5 млрд, крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — на $13,2 млрд, владелец «Северстали» Алексей Мордашов — на $10,3 млрд.

Главных бенефициаров десятилетия объединяет одно — своим благосостоянием они обязаны сырьевой экономике: металлургии, химической промышленности, нефтегазовой отрасли, — подчёркивает издание.

Как писал NEWS.ru, журнал Forbes Russia составил рейтинг самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Первое место в нём занял совладелец «Норильского никеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За год его состояние увеличилось на $7,8 млрд, до $23,8 млрд. На втором месте — Леонид Михельсон, в этом году его состояние выросло на $5,9 млрд. Третье место в рейтинге занял Вагит Алекперов, капитал которого за год вырос на $5,3 млрд. На четвёртом месте — Геннадий Тимченко, чей доход прирос на $4,1 млрд. На пятом — Алексей Мордашов с увеличением капитала на $3,8 млрд.