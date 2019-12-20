https://static.news.ru/photo/d956e092-2370-11ea-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Журнал Forbes подвёл итоги 2019 года и назвал миллиардеров, которые с января по декабрь потеряли значительные суммы денег. По данным издания, среди причин этого оказались развод, неудачное IPO и жертвования на благотворительность.

В список главных неудачников года, составленный Forbes, вошёл самый состоятельный человек в мире Джефф Безос. Он утратил $13,1 млрд. К такому результату привёл развод основателя Amazon с женой Маккензи. Причём из-за этого Безос летом стал беднее на $36,8 млрд, но последовавший рост котировок Amazon позволил ему вернуть часть потерь.

Глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра из-за падения стоимости бумаг двух его активов более чем на 40% потерял $3,4 млрд и перестал был миллиардером. Другой представитель Индии Азим Премджи потерял $14,1 млрд. Больше половины этой суммы — $7,5 млрд — 74-летний глава Wipro Limited передал своему благотворительному фонду.

Неудачное IPO сервиса такси Uber, из-за которого акции компании обрушились на 30%, обернулось для Трэвиса Каланика потерей $3,1 млрд. Строитель торговых центров, сопредседатель Zall Smart Commerce Group Янь Чжи потерял почти $3 млрд, как сам он считает, из-за «сложных международных экономических условий».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джефф Безос вечером 16 декабря перестал быть самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Его в рейтинге потеснил президент Louis Vuitton Бернар Арно. Примерно в 19:00 (мск) президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первое место — его состояние достигло $109,6 млрд против $109,5 млрд у Безоса. Впрочем, основателю Amazon понадобилось всего несколько минут, чтобы снова стать первым.