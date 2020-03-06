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Федеральная налоговая служба стала использовать в своей работе новые электронные системы, которые позволяют проводить дистанционные проверки, электронное администрирование НДС и определять расхождения в автоматическом режиме.

Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что ведомство планирует внедрить проект онлайн касс. Инструмент позволит следить за продажами в секторе B2B онлайн и отслеживать уровень цен и объём продаж. Покупатели смогут контролировать правильность выдачи чека, сканируя QR-код приложением в смартфоне, сообщает телеканал «360».

Цифровые решения повышают доверие налогоплательщиков к налоговой системе. Современные технологии позволяют снизить административное бремя для налогоплательщиков, а также обеспечивают определенность в сфере налогообложения и высокое качество услуг, предоставляемых ФНС, — заявил Егоров.

В ФНС также рассказали, что используют системы для дистанционного налогового мониторинга. Это позволяет избегать выездных проверок. К этой системе присоединились 95 компаний, которые обеспечивают треть налоговых поступлений в бюджет.

Директор представительства Всемирного банка Рено Селигманн на встрече с руководителем ФНС отметил, что цифровые проекты ведомства снижают административное давление на предпринимателей. Это ведёт к улучшению делового климата в стране, отметил Селигманн.

Ранее NEWS.ru писал, что ФНС планирует объединить рестораны в холдинги для того, чтобы они платили НДС.