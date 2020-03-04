Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет объединить рестораны в холдинги, чтобы те платили НДС. Так ФНС намерены бороться с «дроблением бизнеса» и намерена оптимизировать ресторанный бизнес. Об этом
Отмечается, что источник указал на то, что это неофициальное требование от налоговой службы.
Крупные рестораторы опасаются, что такими меры приведут к тому, что ресторанные группы не смогут составить конкуренцию заведениям с упрощённой налоговой нагрузкой.
В ФНС заявили «Ъ», что работа в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные преимущества, в том числе путем дробления бизнеса, проводится на постоянной основе, чтобы создать равные условия для добросовестных участников рынка, — отмечает «Коммерсант».
Ранее NEWS.ru писал о том, что торговлю алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах, могут ограничить по времени или вовсе запретить.
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