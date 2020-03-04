https://static.news.ru/photo/e51769fc-5e89-11ea-a866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет объединить рестораны в холдинги, чтобы те платили НДС. Так ФНС намерены бороться с «дроблением бизнеса» и намерена оптимизировать ресторанный бизнес. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что источник указал на то, что это неофициальное требование от налоговой службы.

Крупные рестораторы опасаются, что такими меры приведут к тому, что ресторанные группы не смогут составить конкуренцию заведениям с упрощённой налоговой нагрузкой.

В ФНС заявили «Ъ», что работа в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные преимущества, в том числе путем дробления бизнеса, проводится на постоянной основе, чтобы создать равные условия для добросовестных участников рынка, — отмечает «Коммерсант».

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