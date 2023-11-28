Финскую спортарену братьев Ротенбергов могут изъять: что о ней известно Финское агентство STT: российскую арену в Хельсинки могут изъять или купить

Фото: Martin Meissner/AP/TASS

«Хельсинки Арена»

«Хельсинки Арена», которая сейчас принадлежит российским бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам и Геннадию Тимченко, может быть экспроприирована властями Финляндии по готовящемуся 12-му пакету санкций Евросоюза. Об этом сообщает финское информагентство STT. Другой вариант — продажа российским бизнесом своего актива с получением денег в случае снятия санкций с России.

О какой арене идет речь

«Хельсинки Арена» — это большая многофункциональная крытая арена, построенная в 1997 году в столице Финляндии Хельсинки. Площадка может трансформироваться для проведения самых разных мероприятий. К примеру, как хоккейная арена она может вмещать 13,4 тыс. человек, как баскетбольная — около 14 тыс., а как концертная площадка — до 15 тыс. человек.

Однако с марта 2022 года она не используется из-за санкций Евросоюза и США против ее владельцев — российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также Геннадия Тимченко. Главный спонсор Hartwall тоже прекратил спонсорство, и название арены было изменено с «Хартволл Арена» на современное.

Какие соревнования проводились на «Хельсинки Арене»

В основном арена предназначена именно для хоккейных игр и была домашней площадкой хельсинской хоккейной команды «Джокерит». Комплекс также использовался для проведения чемпионатов мира по хоккею и фигурному катанию, соревнований Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Кубка мира по хоккею.

Фото: KIMMO BRANDT/EPA/TASS Чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2022

2 октября 2009 года Национальная хоккейная лига открыла сезон на арене матчем между «Чикаго Блэкхокс» и «Флорида Пантерз», что сделало эту игру первой игрой НХЛ, проведенной в Финляндии. В мае 2011 года арена служила основным местом проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года. Здесь прошли все игры и четвертьфиналы группы А, все полуфиналы, а также игры за бронзу и золото. Игры группы B и четвертьфиналы проходили в Ericsson Globe в Стокгольме. Вместе с Ericsson Globe арена также принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013 года, правда, все игры после четвертьфиналов проводились тогда в Стокгольме. На арене в Хельсинки прошел и один из групповых этапов Евробаскета-2017.

Кому и что принадлежит

В фоновой компании площадки — Arena Helsinki Halli Oy — контрольную власть осуществляет компания Arena Events Oy. Ею владеют братья Ротенберги и Тимченко через собственные компании, а доля Arena Events в Arena Helsinki Halli дает российским бизнесменам более 94% голосов.

Об этом сообщает финское агентство SST, добавляя, что совет директоров Helsinki Halli возглавляет сын Бориса Ротенберга Роман. Также в совет входит финский бизнесмен Кай Паананен.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг

Что говорили ранее о продаже «Хельсинки Арены»

Еще в сентябре финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Паананена писало, что идея продажи голосующих акций Helsinki Halli обсуждается с ноября прошлого года. Он также говорит, что в прошлом году «были моменты, когда переговоры не продвигались вперед» (вероятно, имеется в виду резолюция Евросоюза о России, как о государстве, поддерживающем терроризм. — NEWS.ru.). «Но сейчас ситуация иная», — сказал в сентябре Паананен.

«Конечно, нынешние владельцы арены в конечном итоге решают, будут ли они продавать свои акции или нет. На данный момент уверенности в этом нет, но интересы владельцев заключаются в развитии идеи торговли. И покупателей много», — говорит финский партнер российских бизнесменов.

Кто станет покупателем «Хельсинки Арены»

В МИД Финляндии считают добровольную продажу арены самым быстрым и оптимальным решением, писало Helsingin Sanomat. В этом случае деньги будут переведены на целевой депозитный счет службы судебных приставов, останется ждать момента возможного снятия санкций. Если же российские владельцы не продадут арену, финские власти могут ее изъять — действующие законы страны это позволяют. Однако такое решение нежелательно, поскольку процесс может занять до 2 лет, включая периоды обжалования.

Фото: Urs Lindt/Zuma/TASS «Хельсинки Арена»

Между тем уже появилось много желающих купить арену. Так, владелец финской энергетической компании St1 Мика Анттонен открыто заявил, что заинтересован в покупке хельсинкского зала. Помимо Анттонена, в число кандидатов на покупку арены ранее также входили большой американский организатор мероприятий ASM Global и немецкая группа CTS Eventim.

«Я знаю, что у многих финских инвесторов есть настолько конкретное желание купить, что вряд ли ее продадут в первую очередь мне. Из-за этого я не проявлял активности в этом вопросе. Но я по-прежнему заинтересован в покупке, если никто этого не сделает», — говорит Анттонен.

Какие варианты обсуждают сейчас

Сегодняшнее сообщение финского агентства STT, по сути, подтверждает прежнюю информацию. В рамках подготовки 12-го пакета санкций Евросоюза продумываются два варианта. Первый — экспроприация спорткомплекса у российских бизнесменов и использование «в общественных интересах», о чем говорит в том числе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Финские журналисты также пишут, что ранее даже конфискованное в стране имущество никогда не экспроприировалось. И на последнее нужно разрешение правительства. С другой стороны, поддержка всего Евросоюза может такому решению сильно поспособствовать.

И второй вариант — продажа актива. Активы размораживаются на полгода в целях продажи, но деньгами от сделки российские собственники воспользоваться все равно не смогут: средства будут заблокированы. Как минимум до снятия санкций с России.

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