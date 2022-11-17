Финскую компанию Gasum обязали выплатить «Газпром экспорту» €300 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд в Стокгольме обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа. Кроме того, согласно решению суда, стороны должны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками топлива, сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

14 ноября 2022 года было принято решение по итогам арбитражного разбирательства ad hoc в Стокгольме между ООО «Газпром экспорт» и финской компанией Gasum Oy. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал «Газум» выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты, — говорится в тексте.

Трибунал также признал издание указа президента России Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом он подтвердил правомерность приостановки поставок топлива в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с этим документом.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев может подать в суд на «Газпром» из-за нарушения контракта. По его словам, российская компания без объяснения причин сократила поставки топлива, хотя Молдавия их всегда оплачивает.

В «Газпроме» в свою очередь указали на регулярные нарушения контракта, допущенные компанией «Молдовагаз» в течение 2022 года. Кроме того, там отметили, что она неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.