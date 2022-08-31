Финская компания Wihuri Group запретила продавать уборочную технику в РФ

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Финская компания Wihuri Group запретила продавать технику для уборки улиц, оставшуюся на российских складах, сообщает «АБН». При этом компания не делала никаких официальных заявлений об уходе с российского рынка.

На складах в Петербурге осталось четыре единицы техники, на продажу которых Wihuri Group наложила запрет, — пишет издание.

Wihuri Group открыла свой завод в России в 2019 году в индустриальном парке «Орион» в Левашово.

Многие финские бренды, такие как Valio, Hesburger, Fazer, S—Group, Paulig и «ЮИТ», уже объявили об уходе с российского рынка. Некоторые из них планируют продолжить выпуск продукции в стране после передачи бизнеса российским предпринимателям и смены названия.

Ранее стало известно, сколько потеряла Финляндия из-за отмены поездов в Россию. Финский железнодорожный оператор VR потерял €39,9 млн после отмены поездов Allegro, которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В отчете компании отмечается, что несмотря на прекращение движения поездов в Россию, чистый объем продаж VR Group увеличился на 19%, до €240,6 млн. Стоит отметить, что Allegro был единственным поездом, на котором можно было добраться из России в Евросоюз.