Финская Huhtamaki продала свой бизнес владельцу «Вкусно — и точка» Ведущий производитель одноразовых упаковок продал свой бизнес владельцу «Вкусно — и точка»

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковки — финская компания Huhtamaki продала свой бизнес компании Espetina, которая принадлежит Юрию Кушнерову и владельцу «Вкусно — и точка» Александру Говору, заявил президент компании Шарль Эольме. Отмечается, что сделка включает в себя четыре производственных подразделения в России, в которых работают 724 человека.

Мы считаем, что нынешняя сложившаяся ситуация в России помешает реализовать нашу стратегию роста компании в стране. <...> Мы провели комплексную проверку, чтобы найти наилучшего покупателя и будущего партнера для наших местных сотрудников <...>. Мы считаем, что Espetina станет хорошим и надежным владельцем бизнеса и обеспечит будущее нашим сотрудникам, — заявил Эольме.

Цена продажи компании без учета денежных средств и долгов составит €151 миллионов. В компании уточняют, что факт продажи не должен сильно отразиться на финансовом состоянии Huhtamaki в 2022 году.

О намерении покинуть российский рынок финская компания объявила 14 апреля 2022 года. О прекращении инвестиций в Россию компания сообщила несколькими месяцами ранее во время начала специальной операции на Украине.

Huhtamaki — ведущий поставщик экологически безопасных упаковочных решений для покупателей по всему миру. Компания работает в 38 странах и в 114 точках по всему миру. В 2021 чистые продажи компании составили €3,6 млрд.

Ранее сообщалось, что финская компания Wihuri Group запретила продавать технику для уборки улиц, оставшуюся на российских складах. При этом компания не делала никаких официальных заявлений об уходе с российского рынка.