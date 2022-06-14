Компании в России начали отказываться от иностранных наименований Филолог Трифонов: в России начали переводить иностранные названия брендов на русский язык

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России появилась тенденция переводить иностранные названия брендов на русский язык, сообщил доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС Олег Трифонов. В разговоре с АБН он отметил, что долгое время на выбор названий влиял Запад, так как иностранные вывески вызывали больше доверия, даже если компания российская.

Сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию. Ярко выраженная тенденция на креативный русский нейминг уже прослеживается в ресторанном бизнесе, — сказал Трифонов.

В свою очередь исполнительный директор Содружества производителей фирменных торговых марок Алексей Поповичев предположил, что так компании ещё пытаются избежать санкций со стороны зарубежных стран.

Председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что использование англицизмов в рекламе следует ограничить ради защиты русского языка. По её словам, граждане постоянно жалуются на «засилье англицизмов на наших улицах».

Лингвист и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов ранее объяснил, что разговоры о заимствованиях обостряются в моменты напряжения между Россией и Западом. Русский язык же всегда был открыт для других, а губительны для него именно запреты.