ФАС возбудила три дела на рынке плоского проката

https://static.news.ru/photo/2671d134-a732-11eb-8357-96000091f725_660.jpg Фото: severstal.com

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявили монопольно высокие цены на горячекатаный прокат в компаниях «Северсталь», «ММК» и ПАО «НЛМК». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с поступившими заявлениями о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат ФАС России провела анализ и пришла к выводу, что в действиях ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК» и ПАО «НЛМК» содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены, — сообщили в ФАС.

По данным ведомства, цены на прокат росли более быстрыми темпами, чем стоимость сырья, необходимого для производства, при этом спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился. И это, по мнению экспертов, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года.

ФАС возбудила дела в отношении каждой компании отдельно, им могут быть назначены оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Дело было заведено в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие „Стройтехцентр“», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания „Красо“».

Признаки антиконкурентного соглашения обнаружили при участии в торгах на поставку металлопроката. Если нарушения подтвердятся, организации будут оштрафованы.