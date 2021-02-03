ФАС проверит покупку «Яндекс.Такси» части активов ГК «Везёт»

https://static.news.ru/photo/3daf8c40-6611-11eb-af8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) намерены оценить сделку «Яндекс.Такси» по покупке колл-центра службы грузоперевозок группы компании «Везёт». Ранее в «Яндекс.Такси» заявили, что не собираются получать одобрения регулятора, так как сделка не подпадает под критерии, требующие согласования.

ФАС России проверит информацию о покупке компанией «Яндекс.Такси» части активов группы «Везёт» на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости её согласования с ведомством, — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве отметили, что сделки необходимо согласовывать с ФАС, если суммарная стоимость активов покупателя составляет более 7 млрд рублей или его суммарная выручка более 10 млрд рублей, а также если суммарная стоимость активов предмета сделки превышает 400 млн рублей.

Компания «Яндекс.Такси» объявила ранее, что сумма сделки с ГК «Везёт» оценивается в $178 млн.

Как писал NEWS.ru, планы о покупке активов «Везёт» «Яндекс.Такси» озвучивала ещё в 2019 году, однако из-за сложностей с согласованием сделки её условия изменялись. В июне 2020 года ФАС отказала компании в проведении сделки, заявив, что она нарушает антимонопольное законодательство. Сейчас в компании заявили, что балансовая стоимость активов «Везёт» попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству.