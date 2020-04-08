ФАС прекратит рассмотрение дел для снижения нагрузки на бизнес

https://static.news.ru/photo/85e5ecb6-798b-11ea-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба сообщила о мерах снижения нагрузки на бизнес из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ведомство прекратит рассмотрение дел.

Заседания комиссий будут отложены, если это возможно. Если дело необходимо рассмотреть до 30 апреля или оно касается госзакупок, сотрудники ФАС будут работать дистанционно, говорится на сайте службы. Аналогичные меры предусмотрены для отраслевых торгов.

Все заинтересованные лица будут заблаговременно оповещены о новых датах рассмотрения дел и возможности дистанционного участия в них. Все вышеперечисленные меры носят временный характер, — отмечается в сообщении регулятора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС разработала проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Аналогичный вывод об увеличении на 3% следует из приложения к приказу об оптовой стоимости газа, который добывает «Газпром» и его аффилированные лица, реализуемого промышленным потребителям.