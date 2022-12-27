ФАС предписала «МегаФону» снизить цены до экономически обоснованного уровня

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба признала, что «МегаФон» нарушил антимонопольное законодательство, необоснованно повысив тарифы в мае в среднем на 12%. Согласно сообщению ФАС, компании предписано снизить стоимость услуг до экономически обоснованного уровня.

ФАС России установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. <...> Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги, — говорится в сообщении службы.

Размер штрафа будет определен в ходе административного расследования. В пресс-службе оператора, в свою очередь, заявили NEWS.ru, что пока не получали соответствующего предписания. В «МегаФоне» также утверждают, что представляли ФАС обоснование повышения тарифов.

Мы представили в ведомство полное обоснование повышения тарифов, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг. Принимать решение о дальнейших шагах мы будем после получения и изучения мотивировочной части решения ФАС, — заверили в компании.

О возбуждении дела против «МегаФона» стало известно в октябре 2022 года. В ходе проверки выяснилось, что рост затрат компании не соответствует доходам, получаемым от повышения цен. По мнению специалистов, это может привести к ущемлению интересов потребителей.

В пресс-службе «МегаФона» же NEWS.ru сообщили, что компания заранее проинформировала ФАС об изменении стоимости тарифов.