ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей

Фото: Wang Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание использования платежной системы в приложениях российских разработчиков. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев.

В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более $17 млн) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу, — говорится в сообщении ФАС.

По информации антимонопольной службы, правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина и с использованием альтернативных способов оплаты.

Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store, — говорится в сообщении ФАС.

Ранее аналитики Mobile Research Group и «М.Видео — Эльдорадо» сообщили, что продажи смартфонов в России в этом году составили около 24 млн единиц. По итогам года продажи могут составить 26,5 млн смартфонов по сравнению с 32,5 млн единиц в прошлом году, что примерно на 20% ниже.

Компания Apple не позволила адаптировать свои телефоны под российские сети связи. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на телефонах линейки iPhone 14.