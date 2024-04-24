ФАС и «Северсталь» договорились о мировом соглашении «Ведомости»: «Северсталь» и ФАС договорились о снижении штрафа в десять раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Северсталь» договорилась с Федеральной антимонопольной службой о заключении мирового соглашения по делу металлургов, одним из условием которого станет снижение штрафа для компании в десятикратном размере, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника. Они отмечают, что «Северсталь» частично выполнила требования ФАС — компания разработала и представила службе торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката.

По данным газеты, сумма штрафа снизится с 8,7 млрд рублей до менее 900 млн рублей. В документе о мировом соглашении закреплены принципы формирования цен на внутреннем рынке и основы взаимодействия с покупателями — заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок, уточнил собеседник.

Другой источник заявил изданию, что в суд передано соглашение, подписанное гендиректором «Северстали» Александром Шевелевым и руководителем ФАС Максимом Шаскольским, что означает обоюдное согласие сторон с условиями соглашения.

Ранее ФАС оштрафовала банк ФК «Открытие» за то, что кредитная организация распространила в интернете рекламу кредита с привлекательной для клиентов ставкой 4% и суммой до 5 млн рублей. При этом, как отметил регулятор, банк не указал другие существенные условия предоставления займа, что способно ввести клиентов в заблуждение.