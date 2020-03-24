https://static.news.ru/photo/b709ee88-6e68-11ea-8425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Buscaglia/Global Look Press

Распространение коронавируса нового типа оказывает отрицательные влияние на Facebook Inc. (SPB: FB), несмотря на резкий рост использования сервисов компании.

Так, количество сообщений, отправленных через сервис Facebook в странах с наихудшей эпидемиологической обстановкой, выросло на 50%, а отправка видеосообщений увеличилась более чем вдвое.

По словам президентов компании Алекса Шульца и Джея Пэриха, растущие показатели не смогут защитить бизнес в условиях снижения расходов по всему миру на цифровую рекламу.

Мы не монетизируем многие из наших сервисов, где отмечается рост вовлечённости пользователей, и мы уже заметили ослабление показателей рекламного бизнеса в странах, которые ввели жёсткие меры для ограничения распространения коронавирусной инфекции, — отметили они.

Однако пока компания Facebook не пересмотрела официальный прогноз, так как пандемия негативно влияет на многие компании.

Ранее NEWS.ru писал, что фактическая остановка деловой активности в еврозоне из-за коронавируса приведёт к сильнейшему экономическому кризису. Уже сейчас индекс деловой активности (PMI), который является одним из главных показателей, отражающих состояние экономики, достиг минимума с 1998 года и установил антирекорд за всё время наблюдений.