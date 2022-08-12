Европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину Reuters: европейский банк согласился провести платеж за транзит российской нефти через Украину

Фото: Rene Volfik/CTK/Global Look Press

Один из банков Европы согласился провести ранее заблокированный платеж за прокачку российской нефти через Украину, передает агентство Reuters со ссылкой на словацкую компанию Slovnaft. Ее представитель пояснил, что полученная схема взаиморасчетов может стать «долгосрочным решением».

По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением, — сказал представитель Slovnaft.

Ранее советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что платеж за транзит нефти через Украину в направлении Чехии поступил в банк. По его словам, компания ожидает подтверждения от «Укртранснафты» для начала прокачки. Он добавил, что проведенная оплата будет учитываться в дальнейших взаиморасчетах.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не смогла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом сообщалось, что транспортировка через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.