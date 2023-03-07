Еще одна европейская компания покинет российский рынок Немецкая компания Henkel намерена уйти из России до конца первого квартала 2023 года

Фото: Karl F. Schöfmann/Global Look Press

Немецкая компания Henkel

Немецкая компания Henkel AG намерена до конца первого квартала 2023 года покинуть российский рынок, о чем говорится в отчете за 2022-й. Фирма прогнозирует органический рост в диапазоне 1-3% на фоне ожидаемого замедления подъема глобальной экономики. Прогнозы говорят, что сырье в этом году будет дороже, а процентные ставки поднимутся выше, чем в предыдущие годы, передает «Интерфакс».

Поэтому предполагается, что промышленный спрос будет более сдержанным, чем в предыдущем году, и что темпы роста потребительского спроса в ключевых областях бизнеса Henkel по производству потребительских товаров замедлятся. Кроме того, ожидается, что деловая активность в России будет прекращена к концу первого квартала, — говорится в сообщении.

В прошлом году продажи компании выросли на 11%. Показатель достиг отметки в €22,397 млрд. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT), напротив, упала до €1,81 млрд в сравнении со значением в €2,213 млрд годом ранее.

Скорректированная EBIT опустилась до €2,319 млрд. Снижение показателя было обусловлено повышением расходов на логистику и сырье.

Немецкая компания специализируется на производстве чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, а также клеевых материалов.

В конце января стало известно, что французский производитель электрооборудования Legrand прекратит работу на российском рынке. В компании отметили, что уход с российского рынка представляет собой лучший вариант «с целью соблюдения законодательства, как и обеспечения в долгосрочной перспективе операций для сотрудников и покупателей».