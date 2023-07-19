Еще один известный продукт исчезнет с полок российских магазинов «Данон Россия» прекратит производство йогуртов под маркой Actimel

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«Данон Россия» после передачи доли иностранных компаний во временное управление Росимущества прекратит производство продукции под брендом Actimel, пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию Роспатента. Ведомство уже получило соответствующие заявки. Так, вместо привычных названий на полках магазинов могут появиться Maximel, Actimunis и Actibifidus.

Предполагается, что под этими марками «Данон Россия» будет производить молочные напитки и йогурты. Регистрация товарных знаков будет осуществляться по 28, 30 и 32-му классам международной классификации товаров и услуг. При этом сами наименования созвучны с брендом Actimel.

Решение связано с прекращением работы на территории России французского производителя молочной продукции. В связи с этим президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о переходе под временное управление доли АО «Данон Россия», прежде принадлежавшей Produits Laitiers Frais Est Europe.

Позднее также стало известно, что новым генеральным директором компании «Данон Россия» назначили министра сельского хозяйства Чечни и вице-премьера региона Якуба Закриева.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах косметики стали пропадать духи известных брендов, в частности, Chanel, Yves Saint Laurent, Lacoste, Maison Margiela и Calvin Klein.