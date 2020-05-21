Эрнст станет членом совета директоров МТС

https://static.news.ru/photo/23f85bae-9b93-11ea-b65e-fa163e074e61_660.jpg Константин Эрнст Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст станет одним из новых членов совета директоров телекоммуникационной компании МТС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Действующий совет директоров очертил перечень кандидатов, которых акционеры должны утвердить 24 июня на общем годовом собрании. В этом списке также присутствуют член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура, сооснователь фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий и главный исполнительный директор Coriant Inc. Шайган Херадпир.

Как ранее писал NEWS.ru, Константин Эрнст, комментируя отмену Евровидения из-за коронавируса, заявил, что победителем конкурса можно признать группу Little Big.