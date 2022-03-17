Эрнст покинул совет директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст покинул совет директоров сотового оператора МТС, говорится на официальном сайте компании. В заявлении указано, что Эрнст принял данное решение добровольно. Ранее он был включён в санкционный список ЕС.

Крупнейший российский оператор мобильной связи, а также ведущий поставщик медиа- и цифровых услуг, сообщает, что Константин Эрнст сообщил об уходе из совета директором компании МТС 17 марта 2022 года, — сказано в письме фирмы.

14 марта на Первом канале во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с пацифистским плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино». Первый канал начал проверку в связи с произошедшим.

Отметим, что Швейцария расширила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Под действие ограничений попали более 200 физических лиц и организаций, сообщается на сайте департамента экономики Швейцарии. В частности, в санкционном списке оказались гендиректор Первого канала Константин Эрнст и сенатор Сулейман Керимов.

Накануне Евросоюз принял четвёртый пакет перcональных и экономических санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Наряду с вышеуказанными лицами в него включены гендиректор «Яндекса» Тигран Худaвердян, глава РССП Александр Шохин, гендиректор «Росoборонэкспорта» Александр Михеев и другие. Также в рамках данного пакета ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей) и ряда предметов роскоши, ограничил торговлю с Россией железом и сталью.