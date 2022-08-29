Ericsson и Nokia свернут операции в России к концу года

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что такое же решение принял его конкурент, шведский концерн Ericsson.

К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы, — отметил собеседник в финской компании.

Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уже в ближайшие месяцы также свернет свою деятельность в РФ. Уточняется, что в российском представительстве компании трудоустроено порядка 400 сотрудников, которым, по заверению работодателя, будет оказана финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что свои убытки после ухода из России подсчитал производитель спортивных товаров Adidas. Они составили свыше €100 млн. Французская автомобильная группа Renault за первое полугодие лишилась €2,3 млрд в связи с прекращением бизнеса в РФ.

Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала $1,2 млрд после продажи своего бизнеса в России. При этом капитализация компании с начала 2022 года также снизилась на 6,6%.