Электронная подпись. Зачем нужна и как работает

Ещё не так давно электронная подпись считалась чем-то необычным, излишеством, которое используется за рубежом и уж точно не коснётся отечественного бизнеса. Однако пандемия COVID-19 не только ускорила цифровизацию в России, но и показала, насколько электронная подпись удобна для компаний.

Что такое электронная подпись

Если совсем просто, то электронная подпись — это любая подпись, которая осуществляется онлайн, а не на физическом бумажном носителе. Она позволяет подписывать документы не отходя от компьютера или мобильного устройства и обеспечивает высокий уровень безопасности — у посторонних людей просто нет доступа к документам. Услуги электронной подписи доступны для любого бюджета, включая физических лиц и малый бизнес.

Электронные подписи позволяют сократить время подписания с нескольких дней или недель до считаных часов. Они ускоряют процесс заключения соглашений — как только электронная подпись поставлена, сразу же можно переходить к следующему шагу. Также они позволяют уменьшить расходы, так как больше не нужно тратиться на перевозку документов, бумагу, картриджи для принтеров и сканеры.

Как это происходит

Одно из приложений, которое позволяет подписывать документы онлайн, — это Smallpdf для работы с PDF-файлами. Для удобства пользователей его не нужно скачивать и устанавливать, а бесплатная версия не требует даже регистрации.

Пользователю нужно зайти на сайт, выбрать инструмент «Подписать PDF» и загрузить нужный файл в приложение. Чтобы создать свою электронную подпись, надо в прямом смысле нарисовать её в открывшемся поле с помощью мыши или сенсорной панели. После завершения работы достаточно просто скачать документ на своё устройство.

Процесс подписания происходит на серверах Smallpdf и не расходует ресурсы устройства пользователя. Приложение обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря шифрованию SSL и соответствию стандартам ISO 27001 и GDPR. Кроме того, все файлы автоматически удаляются с серверов через час.