Экспорт российской сельхозтехники вырос вдвое

На территории городского дендрария Геленджика планируют построить парк развлечений по аналогии с американским Диснейлендом. В проект могут вложить 80 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщила главный архитектор города Екатерина Семёнова.

До 2008 года на территории городского дендрария функционировал парк аттракционов «Адмирал Врунгель». После его закрытия участок оставался заброшенным. Привлечение партнёра для тематизации является одним из приоритетных сценариев. Сегодня такая возможность...