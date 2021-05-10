Экспорт российской сельхозтехники вырос вдвое

В первом квартале текущего года отгрузки российской сельхозтехники за рубеж увеличились в 2,2 раза. Более всего — в страны бывшего СССР и Евросоюза. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Росспецмаша».
Экспорт сельхозтехники из России за январь — март в денежном выражении вырос в 2,2 раза, до 3,9 млрд рублей. Это быстрее, чем темпы роста производства и отгрузок на внутренний рынок, которые в первом квартале увеличились в полтора раза, — сообщили в «Росспецмаше».
Российские машиностроители наращивают поставки за рубеж последние несколько лет. По итогам прошлого года экспорт сельхозтехники вырос почти на треть, до рекордного показателя в 15,9 млрд рублей.