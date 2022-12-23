Экспорт медикаментов из стран Евросоюза в Россию превысил €7 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Импорт европейских медикаментов в Россию за три квартала 2022 года (январь — сентябрь) достиг отметки €7 миллиардов, пишут «Известия» со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем поставок из Евросоюза увеличился на €1 миллиард. Согласно отчету аналитиков, в августе наблюдался рекордный прирост экспорта — €920 миллионов.

За три квартала 2022 года (январь — сентябрь) Евросоюз (ЕС) экспортировал в Россию медикаменты на сумму свыше €7 млрд. Рекордный прирост экспорта наблюдался в августе 2022-го — ЕС поставил медикаменты в РФ более чем на €920 млн, — сказано в публикации.

Руководство Евросоюза в начале года приняло решение приостановить научное сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения на фоне специальной операции на Украине.

Санкционное давление на Россию не повлияло на доступность онкологических препаратов, сообщил ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, медикаментов хватает, а доставкой новых готовы заняться Турция, Индия и Китай. Он добавил, что в России все равно сохраняется требование продолжать разработку и выпуск своих дженериков (аналогов).