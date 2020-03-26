https://static.news.ru/photo/d8ba6e12-6f13-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматели смогут без серьёзных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвращения быстрого распространения коронавируса. Об этом заявил замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По его словам, длительные выходные в России бывают в январе и в мае, на значительные последствия в связи с этим бизнес прежде не жаловался.

Если мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные, например, представителей сферы обслуживания, то никакого катастрофического эффекта быть не должно, — заявил Танурков в интервью URA.RU.

Предприниматели смогут найти деньги на выплаты для уходящих на выходные сотрудников благодаря мерам по поддержке бизнеса, принимаемым в условиях пандемии COVID-19. Так считает глава организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

После речи президента бизнесмены будут понимать, что им дадут отсрочки по всем платежам. Сейчас делается всё, чтобы бизнес мог спокойно работать, — отметил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к показателям XIX или начала XX века. Такое мнение высказали ретейлеры в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Они считают, что распространение коронавируса уже привело к падению оборотов отрасли и трафика сегмента. В настоящий момент оно составляет 50–80%. Исправить ситуацию, считают бизнесмены, может «постановка на паузу» всего сегмента потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.