https://static.news.ru/photo/dce79e9a-60fb-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Аналитики сообщили о том, что несмотря на мировой экономический спад из-за распространения эпидемии коронавируса, некоторым компаниям невольно удалось выиграть от этой ситуации. Информация опубликована на портале Yahoo Finance.

Влияние коронавируса на мировую экономику огромно. Хотя настоящая трагедия — это гибель людей, экономический эффект является чрезвычайно важным вторичным фактором. Компании по всему миру испытывают серьёзные потери. Сильный спад может быть в ближайшем будущем. И всё же некоторые компании выигрывают от кризиса, — говорится в сообщении.

Таким образом, в выигрыше оказались компании с «правильными» товарами или услугами. Это производители чистящих средств и дезинфицирующих средств для рук.

Крупнейший американский производитель антисептика для рук Purell сообщил о том, что заказы на продукцию «значительно увеличились». Кроме того, на производстве компании добавили рабочие смены и их продолжительность. Однако представители Purell не назвали конкретных цифр роста производства, отмечают специалисты.

Авторы материала иронизируют на тему того, что средство убивает 99,99% наиболее распространённых микробов, но эффективно ли оно против COVID-19, неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская актриса Кристен Белл показала на примере снимка, как мытьё рук может очистить кожу рук от микробов. Звезда сериала «Вероника Марс» отметила, что судя по фотографиям, можно добиться впечатляющего результата очищения кожи за 30 секунд мытья рук.