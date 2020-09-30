Эксперт: власти не допустят закрытия трети АЗС из-за введения нового ГОСТа

https://static.news.ru/photo/17bae086-032c-11eb-a0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение нового национального стандарта на бензоколонки не приведёт к закрытию трети автозаправочных станций. Власти дадут предпринимателям время на модернизацию, убеждён специалист Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев.

Правительство РФ, конечно, не допустит массового закрытия АЗС — это разбалансирует рынок, ущемит права независимой розницы и создаст ненужные проблемы, вплоть до дефицита бензина в стране, — рассказал эксперт журналистам издания «Экономика сегодня».

По его мнению, правительство позволит бизнесменам модернизировать оборудование в течение нескольких лет или договорится по поводу льготных кредитов с банками.

Гордеев уверен, что процесс обновления колонок не приведёт к повышению стоимости топлива в свободной рознице. Эксперт напомнил, что власти создали особый режим на топливном рынке: цена литра топлива может вырасти только лишь на уровень инфляции.

Сколько бы ни вложил бизнес в модернизацию своих заправочных станций, заплатит за это не потребитель, — подчеркнул эксперт.

NEWS.ru писал, что в Независимом топливном союзе заявили о возможном закрытии трети российских автозаправочных станций из-за несоответствия новым стандартам.

Новый ГОСТ на колонки АЗС вступит в силу с 1 октября. Он предполагает усиление защиты программного обеспечения бензоколонок от несанкционированного доступа. Нововведение позволит бороться с таким явлением, как недолив топлива. На данный момент в России ни одна из заправочных станций таким образом не модернизирована.