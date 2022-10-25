Аналитик: часть топ-менеджеров российских компаний уезжает из страны Аналитик Ускова: часть топ-менеджеров российских компаний уезжает из страны

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Ряд российских топ-менеджеров увольняется для отъезда из России, а часть из них сокращают в целях экономии. Об этом NEWS.ru заявила гендиректор технологической группы Rocket Humans Анастасия Ускова, комментируя новости о сокращениях самих топ-менеджеров и их зарплат.

Многие компании, связанные с иностранным капиталом, сокращают издержки и сжимают расходы на персонал. Многие топы из отечественных компаний поспешили уволиться по собственному желанию и выехать из России. Отсюда и видимый эффект лавины среди сокращения числа топ-менеджеров, — сказала Ускова.

Она отмечает, что работодатели в новых условиях не торопятся инвестировать по-крупному — в том числе в кадры. Теперь кандидатов отбирают более тщательно, порой арендуют их или нанимают внештатных сотрудников.

Куда более ценными для компаний становятся узкопрофильные специалисты, которые приносят прибыль. Среди топов же растет конкуренция и, соответственно, количество резюме на руководящие позиции. А число вакансий — уменьшается, — добавила Ускова.

Ранее источники издания «Коммерсант» сообщили о «волне увольнений среди топов». По данным газеты, отставки зафиксированы в «Транснефти», ОАО «РЖД» и ряде банков после сокращения максимальных зарплат и их пересчета, в результате чего часть топ-менеджеров может остаться почти без зарплат и вознаграждений на целый год. В нефтегазовых компаниях подтверждают, что на руководящие должности стали чаще брать людей из регионов, которые соглашаются на более низкую зарплату.

До этого, в середине сентября, РБК писал, что на рынке труда оказались топ-менеджеры ушедших из России фирм, а также российских компаний, которые теперь готовы платить только наиболее эффективным сотрудникам.

В сентябре сообщалось, что Евросоюз рассматривает инициативу ФРГ о запрете гражданам стран ЕС занимать руководящие посты в российских государственных компаниях. В обосновании своего предложения Берлин пояснил, что правительство РФ, предположительно, пытается получить политическое влияние в странах Европы.