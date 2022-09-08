Эксперт объяснил рост цен на рыбу Управляющий «Доброфлота» Ефремов: рост цен на рыбу связан с административными барьерами

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Управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов заявил, что стоимость рыбы на рынке зависит от множества условий. Рыба может дорожать даже при низкой импортной составляющей, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, это административные барьеры, которые по-прежнему значительны, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что попытки наладить промысел определенных видов рыбы порой противоречит законодательству России. В таких случаях производители либо платят большие штрафы, либо закупают сырье за рубежом.

Ефремов уточнил, что процессы импортозамещения в рыболовстве проходят успешно.

Ранее стало известно, что по прогнозам Росрыболовства, в этом году будет небольшой вылов красной рыбы в России, в связи с чем рассматривается введение ограничений на экспорт красной икры. Глава ведомства Илья Шестаков добавил, что власти могут запретить для жителей разных регионов страны перевозку более 10 килограммов икры в самолете, как уже практикуется на Камчатке.