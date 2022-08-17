Эксперт назвал надуманным заявление Uniper о ненадежности «Газпрома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал надуманным заявление компании Uniper, нарекшей «Газпром» ненадежным поставщиком газа, пишет «360». Эксперт пояснил, что загрузка «Северного потока» начала сокращаться из-за неисполнения компанией Siemens обязательств по обслуживанию газоперекачивающих агрегатов.

Энергоконцерн Uniper перекладывает вину немецкой стороны на российскую, которую подвели ее партнеры, — подчеркнул Фролов.

По его словам, подобные заявления вытекают из ухудшившегося положения энергоконцерна на рынке. Кроме того, по-прежнему необходимо выяснить, были ли у немецкой стороны необходимые документы для манипуляций с турбиной.

До этого германский энергоконцерн Uniper заявил, что «Газпром» нарушает долгосрочные контракты на поставку газа и перестал быть надежным поставщиком для германского рынка. Как говорится в отчете компании, с 14 июня 2022 года и по сегодняшний день Uniper получает от «Газпрома» только от 20% до 40% предусмотренных контрактом объемов газа и из-за сокращения поставок газа по «Северному потоку» Uniper приходится закупать газ на рынке по гораздо более высоким ценам.

Ранее Uniper назвал нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа и заявил, что будет добиваться судебных разбирательств по данному вопросу. Глава концерна Клаус-Дитер Маубах подтвердил, что «Газпром» направил Uniper письмо, в котором объяснил форс-мажорными обстоятельствами уменьшение поставок в текущем и прошлом месяце по «Северному потоку». Представители немецкой стороны не согласились с такой формулировкой.