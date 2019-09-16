Фото: Horst Ossinger/Global Look Press

Пилотный проект по маркировке велосипедов и велосипедных рам запускается в России. Он продлится с 16 сентября 2019 года до 31 мая 2020 года.

Эксперимент предусматривает своей целью определение необходимости введения обязательной маркировки велосипедов. Проект также поможет кабмину испытать эффективность механизмов маркировки, сообщает газета «Коммерсант».

Организаторы допускают к участию в эксперименте импортеров и производителей. Причём именно крупные российские производители велосипедов стали инициаторами запуска проекта.

Ранее News.ru сообщал, что эксперимент по маркировке парфюмерии сорвался в России. Парфюмеры заявили, что запланированный на июль 2019 года и утверждённый правительством эксперимент по маркировке духов и туалетной воды так и не начался из-за отсутствия методических рекомендаций Минпромторга. Обязательная маркировка парфюмерии должна быть введена с 1 декабря 2019 года. Эксперимент так и не заработал в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации.

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