https://static.news.ru/photo/2bde6db0-d83c-11e9-aa5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Ossinger/Global Look Press

Пилотный проект по маркировке велосипедов и велосипедных рам запускается в России. Он продлится с 16 сентября 2019 года до 31 мая 2020 года.

Эксперимент предусматривает своей целью определение необходимости введения обязательной маркировки велосипедов. Проект также поможет кабмину испытать эффективность механизмов маркировки, сообщает газета « Коммерсант ».

Организаторы допускают к участию в эксперименте импортеров и производителей. Причём именно крупные российские производители велосипедов стали инициаторами запуска проекта.

Ранее News.ru сообщал, что эксперимент по маркировке парфюмерии сорвался в России. Парфюмеры заявили, что запланированный на июль 2019 года и утверждённый правительством эксперимент по маркировке духов и туалетной воды так и не начался из-за отсутствия методических рекомендаций Минпромторга. Обязательная маркировка парфюмерии должна быть введена с 1 декабря 2019 года. Эксперимент так и не заработал в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации.