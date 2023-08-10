«Эксмо» получило контроль над издателем скандального романа «Эксмо» получило долю в Popcorn Book, издавшем «Лето в пионерском галстуке»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издательство «Эксмо» получило 51% Popcorn Books, которое в 2021 году выпустило скандальный роман «Лето в пионерском галстуке», сообщает РБК. Ожидается, что новый владелец начнет инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл. Несмотря на то, что «Эксмо» вошло в состав акционеров, оно не должно вмешиваться в редакционную политику издательства.

«Эксмо» является одной из самых крупных в России издательских групп, входящей в состав холдинга «Эксмо-АСТ» (в него входят в том числе АСТ, «Азбука-Аттикус» и «Манн, Иванов и Фербер»). Оно занимает лидирующие позиции в рейтингах по количеству выпущенных непериодических изданий.

Popcorn Books — молодое издательство, чьим профилем является литература в жанре young-adult, то есть произведения для молодежи. На сайте компании сказано, что она стремится работать с книгами, которые затрагивают проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и иные. В 2021 году Popcorn Books выпустила роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке», который за первые шесть месяцев 2022 года стал самым продаваемым в денежном выражении произведением в сегменте художественной литературы. После принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ произведения сняли с продажи в российских магазинах.

Переговоры велись с февраля 2023 года. В рамках соглашения «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс», которое ранее принадлежало на 100% основателю книжной сети «Буквоед» Денису Котову. Сумму соглашения эксперты рынка оценивают в 15-35 млн рублей.

В начале июня «Известия» сообщили, что в 2022 году в России цены на книги выросли на 15–20%. Ожидается, что к концу 2023 года их стоимость увеличится еще примерно на 15%. В Российском книжном союзе (РКС) объяснили, что это связано с ростом стоимости необходимых для печати книжной продукции импортных материалов, подорожания оборудования и запчастей из Европы и повышения стоимости отечественной бумаги.