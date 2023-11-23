Экс-владелице сети кафе «АндерСон» грозит срок за неуплату налогов SHOT: Татуловой грозит до пяти лет лишения свободы из-за налогов и махинаций

Фото: roscongress.org

Анастасия Татулова

Бывшей владелице сети кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов и махинации с бизнесом, сообщает Telegram-канал SHOT. По сведениям канала, в ближайшее время бизнесвумен могут быть предъявлены соответствующие обвинения.

Как пишет SHOT, Татулова раздробила свой бизнес на множество компаний, что позволило ей значительно сократить налоги. В результате этого, согласно данным канала, Татуловой удавалось получать ежегодно прибыль в размере около 2 млрд рублей, что и привлекло к ней внимание налоговых органов.

По информации SHOT, после продажи сети кафе Татулова перебралась в Португалию. Вид на жительство в этой стране она получила еще в 2021 году. Как стало известно каналу, там она собирается построить сеть бань под названием «Каникулы у мамы».

В середине ноября сообщалось о проведении рейда в сети кафе «АндерСон». Тогда Татулова заявила, что проверки устроила выездная налоговая служба, а их целью является «окончательное выдворение ее из страны». По словам предпринимательницы, последнее время кафе часто подвергается таким проверкам, за год в «АндерСон» прислали более 60 налоговых запросов.