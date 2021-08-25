Экс-директор Yota возглавил список самых «экологичных» бизнесменов России

Бывший замминистра связи и экс-директор Yota бизнесмен Денис Свердлов возглавил список Forbes среди предпринимателей, потративших наибольшую сумму денег на благотворительные социальные и экологические проекты.

В рейтинге импакт-инвесторов, то есть людей, которые вкладывают деньги в предприятия, сопутствующие социальным изменениям, Денис Свердлов занял первое место, потратив с 2010 года $5,65 млрд на благотворительность, социальные и экологические проекты. Его электрокары Arrival абсолютно экологически чистые: большая часть материалов сделана из термокомпозитной ткани, которая легко утилизируется и не приносит вреда окружающей среде.

Также в список журнала попали такие крупнейшие российские предприниматели, как Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и Алексей Мордашов.

Ранее в Bloomberg предсказали Денису Свердлову скорое попадание в список богатейших людей планеты.