Экс-директор Yota возглавил список самых «экологичных» бизнесменов России

Бывший замминистра связи и экс-директор Yota бизнесмен Денис Свердлов возглавил список Forbes среди предпринимателей, потративших наибольшую сумму денег на благотворительные социальные и экологические проекты.
В рейтинге импакт-инвесторов, то есть людей, которые вкладывают деньги в предприятия, сопутствующие социальным изменениям, Денис Свердлов
Также в список журнала попали такие крупнейшие российские предприниматели, как Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и Алексей Мордашов.
Ранее в Bloomberg предсказали Денису Свердлову скорое попадание в список богатейших людей планеты.