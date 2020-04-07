Надежды всё меньше: экономист рассказал, кто пострадает из-за коронавируса

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Самые ощутимые экономические потери из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 понесут сфера услуг, индивидуальные предприниматели, самозанятые и работающие за сдельную оплату. Такое мнение высказал руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров.

Он отметил, что во всём мире это наиболее уязвимые отрасли из-за связанных с пандемией ограничений.

В большом бизнесе «просядут» рестораны, торгово-развлекательные центры, салоны красоты, парикмахерские, туризм. Среди населения особенно пострадает не только малый бизнес, но и те, кто получают зарплату «всерую», считает экономист.

Надо выиграть время. В идеале, как только закончится карантин, люди снова получат рабочие места, многие бизнесы снова заработают. Надежда на такое развитие событий во многих странах ещё есть, но она уменьшается по мере того, как усугубляется ситуация с коронавирусом, — цитирует Макарова РИА Новости.

Он заверил, что власти государств нацелены на то, чтобы максимально поддержать тот бизнес и то население, которое в период кризиса оказались уязвимы в наибольшей степени.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как в кризисный период выживают цирки и зоопарки. Их представители сетуют на то, что они не признаны пострадавшими от ограничительных мер.