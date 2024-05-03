Экономист объяснил, почему Maersk так и не ушел из России Экономист Разуваев: Maersk не ушел из РФ в надежде на скорое окончание СВО

Фото: IMAGO/Global Look Press

Датский логистический гигант Maersk остановил ликвидацию своего бизнеса в России в надежде на скорое завершение конфликта на Украине, поделился мнением с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он объяснил, что зарубежным компаниям невыгодно отказываться от российского рынка, поскольку он большой и хороший.

Российский рынок большой и хороший. Maersk невыгодно ликвидировать свой бизнес в России, поэтому они и оттягивают этот момент, могут много денег потерять. Они надеются, что война скоро закончится и преград для ведения бизнеса не останется, — отметил он.

Также Разуваев отметил, что условия выхода из российского бизнеса крайне жесткие. Для этого компании необходимо продать дочернее подразделение со скидкой в 50% и выплатить принудительный налог на выход, пояснил он.

Ранее стало известно, что датский логистический гигант Maersk сохранил дочерние подразделения в России. Компания продолжает финансировать свой российский бизнес на фоне заявлений об уходе из страны.

Maersk объявил о сворачивании российского бизнеса в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Соответствующие процедуры юридического плана по ликвидации обеих дочерних фирм были начаты осенью этого же года.