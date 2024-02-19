Липецкую фабрику Roshen Порошенко передали в собственность России Липецкий суд национализировал фабрику Roshen Порошенко

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Липецкую фабрику Roshen, принадлежащую бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, передали в собственность России по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области. Решение принято после обращения Генпрокуратуры РФ.

В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову. <...> Октябрьским районным судом Липецка удовлетворены требования заместителя генерального прокурора РФ <...> о запрете на территории России деятельности Петра Порошенко, Алексея Порошенко, Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать предприятия Челябинского электрометаллургического комбината в пользу государства из-за незаконной приватизации и поставок продукции в США. Иск подан к владельцам заводов Юрию и Людмиле Антиповым. Они могут лишиться трех заводов по производству ферросплавов. Представители Генпрокуратуры утверждают, что активы заводов были выведены за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам.

До этого Генпрокуратура потребовала национализировать группу компаний «Рольф». В ведомстве подчеркнули, что ее основатель Сергей Петров вел незаконный бизнес во время работы депутатом Госдумы. В настоящее время акции «Рольфа» находятся под временным управлением Росимущества.