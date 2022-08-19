«Газпром» остановит единственную оставшуюся турбину «Северного потока» «Газпром» приостановит работу «Северного потока» на три дня с 31 августа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газпром» приостановит поставки газа по «Северному потоку» на трое суток — с 31 августа по 2 сентября, сообщается в Telegram-канале экспортера. В компании отметили, что это произойдет для планового техобслуживания единственной оставшейся турбины.

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс работ будет выполнен совместно со специалистами немецкой компании Siemens. После завершения технического обслуживания поток газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубов в сутки.

В начале августа «Газпром» заявил, что антироссийские санкции мешают получить турбину Siemens. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, экспортер очень хотел бы вернуть турбину, но для начала Евросоюз должен предоставить юридическое подтверждение, что агрегат не находится под санкциями. Он подчеркнул, что словесных обещаний недостаточно.

Утром 18 августа зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» должен произойти как можно скорее. По его словам, поставки российского газа помогут жителям ФРГ не замерзнуть предстоящей зимой. Он полагает, что в настоящий момент не существует объективных причин не запускать «СП — 2».